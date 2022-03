Wer denkt bei dem Titel nicht an die Freundschaft von Schröder und Putin und weiß nicht, soll ich positiv oder negativ darüber denken.

Ein Misstrauen gegen zwischenmenschliche Beziehungen schwingt mit. Der Untertitel: „Wie wir gemeinsam wieder zu mehr Leichtigkeit und Lebensfreude finden“, macht gleichzeitig neugierig, ist Freundschaft nicht gleich Freundschaft.Der Autor Sebastian Schoepp, legt 6 Jahre nach seinem Werk: „ Seht zu, wie ihr zurechtkommt “. Nach der Auseinandersetzung mit sich und den Eltern, reflektiert er nun über sein Leben, seine Freundschaften. Dies ist auch ein Werk über die Höhen und Tiefen der Freundschaft in der Geschichte und Literatur.Diezeigen das breite Spektrum und die Facetten der Freundschaft auf. Die Kapitelüberschriften lassen die Auseinandersetzung erahnen. Eine weitere Entscheidung für das Buch ist der lebendige Erzählstil und die derzeitige Aktualität, wie wollen und können wir zu neuen Lebensfreude finden.Zeigt nicht gerade der Krieg in der Ukraine, die erzwungene Einsamkeit in der Pandemie, wir müssen die Freundschaft neu denken. Freundschaft als notwendige Sozialbindung in einer neuen Verantwortungsgemeinschaft erkennen und leben.Der Untertitel verspricht nicht zu viel. Wer sich auf das Buch einlässt, reflektiert sein Leben und findet zu mehr Lebensfreude und wird Gelassenheit gewinnen. Das Buch hilft dem Leser Wege zu finden, sich von der Misstrauenskultur, dem Konkurrenzdruck zu befreien. Öffnen wir uns für neue Freundschaften!Sebastian Schoepp Rettet die Freundschaft! Wie wir gemeinsam wieder zu mehr Leichtigkeit und Lebensfreude findenErschienen bei Westend: 28.03.2022Seitenzahl: 240Ausstattung: Hardcover mit SchutzumschlagISBN: 978-3-86489-364-3 auch als E-Book erhältlich