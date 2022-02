Einkommen, Gesundheitsschutz

Mitbestimmung und Tarifverträge sorgen für bessere Bedingungen in Corona-Krise





Einkommen, die Gesundheit von Beschäftigten und ihre Zukunftsperspektiven sind in der Corona-Krise besser geschützt, wenn ihre Betriebe durch Betriebsräte mitbestimmt sind und ein Tarifvertrag gilt. Zudem machen sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in mitbestimmten und tarifgebundenen Betrieben seltener Sorgen um ihren Arbeitsplatz. Das ergibt eine neue Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung auf Basis repräsentativer Befragungsdaten.In Betrieben mit Betriebsräten sind Jobs sicherer, gibt es höhere Löhne, mehr Familienfreundlichkeit - ein Überblick -, aber auch eine höhere Produktivität und Widerstandskraft in der Krise. Meistens kommen Betriebsrat und Management in deutschen Unternehmen ganz gut miteinander klar. Trotzdem sind, insbesondere, wenn Beschäftigte erstmals eine Vertretung wählen wollen: Behinderung von Betriebsratsgründungen. Gleichzeitig Klagen Arbeitgeber, es fehlen Mitarbeiter.Dazu passt das Verhalten von SIXT