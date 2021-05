CO2-Preise im europäischen Vergleich

25 € pro Tonne C02 reichen nicht aus!



Vereinbarung von Paris sind einzuhalten, möglichst die Erwärmung nicht über +1,5 °C ansteigen zu lassen

Endlich startete Deutschland 2021 mit dem CO2-Preis mit fixen Kosten pro Tonne von 25 €uro doch die Steigerung in einen Preiskorridor zwischen 55 und 65 Euro wird nicht ausreichen.und erheben so viel wie Portugal, die bereits 2015 die CO2-Steuer einführten.Die Höhe der CO2-Preise oder CO2-Steuern in einzelnen Ländern unterscheiden sich erheblich, wurden aber teilweise Jahrzehnte früher eingeführt – Die CO2-Steuer hat Schweden 1991 festgelegt. Der Preis liegt 2020 bei 1.190 Kronen (etwa 118 Euro) pro Tonne CO2. Frankreich hat die Steuer 2014 eingeführt und erhebt 45 Euro, in der Schweiz (2008) bei 96 Franken (etwa 90,50 Euro), in Portugal (2015) bei 24 Euro und in Litauen bei 12 Euro pro Tonne CO2. Einen besonders niedrigen CO2-Preis gibt es mit umgerechnet etwa 7 Cent in Polen, seit 1990. Dänemark seit 1992 und erhebt aktuell 23,77 €.Wenn eine Gasheizung pro Kilowattstunde (kWh) rund 22 Gramm Kohlendioxid ausstößt, liegen die Emissionen bei einem Verbrauch von 82.000 Kilowattstunden im Jahr im 6 Familienhaus bei rund 18 Tonnen CO2. >Zum Rechner