70 Jahre Bundesverfassungsgericht - Aktiv altern in NRW nimmt teil

„Der Bewohnerbeirat“

Zum 70 Jahrestag des Bundesverfassungsgerichtes und zur Stärkung der Demokratie haben wir uns mit dem Projektin der Kategorie MIKRO-Projekte auf - bpb - WIR IST PLURAL - beworben und wurden zum Online-Voting zugelassen. Die gewählten Interessenvertretungen in den Pflegeeinrichtungen wollen wir in ihren demokratischen Rechten mit dem Leitfaden stärken.Wer kennt nicht die Schlagzeilen “Pflegeheime sind in NRW am teuersten“.• die Heimbeiräte mit Ihrer Unterschrift unter das Erhöhungsverlangen der Einrichtung erst die Verhandlungen mit den Pflegekassen ermöglichen.• Angehörige, Betreuer und Seniorenvertreter in das Gremium gewählt werden können.Pflegeeinrichtungen in jeglicher Ausgestaltung und Angebotsform dürfen durch desinteressierte Mitbürger kein Ort des Grauens werden. Versicherte, Bewohner, Seniorenvertreter sollten aktiv die gewährten Rechte der Mitwirkung nutzen und mitgestalten.Bitte stimmen Sie bis zum 8. August 2021 für uns ab "mit dem Herz" ab.Alle Einreichungen in 5 Kategorien können Sie H I E R abrufen. In jeder Kategorie haben Sie eine Stimme.