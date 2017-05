Liebe Thermomix® Fans und Interessenten!



Ich lade euch zum Basis-Kochtreff ein!



Erlebt den Thermomix® einmal live und lasst euch nützliche Tipps und Tricks rund um den Thermomix® von uns zeigen.



Auch Informationen zum Cook-Key®, der euch per WLAN eure Lieblingsrezepte aus fast 3.000 Rezepten im Rezeptportal Cookidoo® per WLAN direkt auf das Display eures Thermomix® TM5 holt und euch anschließend Schritt für Schritt durch das Rezept führt und ein perfektes Gelingen des Gerichts garantiert, kommen nicht zu kurz.



Tauscht euch mit anderen Kunden aus, stöbert in Kochbüchern und lasst euch von uns inspirieren. Im Anschluss werdet ihr natürlich auch einige Kostproben genießen können.



Folgende Termine stehen zur Verfügung:



- Samstag, 20.05.2017 11.00 Uhr - ca. 14.00 Uhr



Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist und eingekauft werden muss, bitte ich um eine verbindliche Anmeldung!

Mindesteilnehmerzahl: 10 Personen



Ihr möchtet nicht alleine kommen, euer Freundes- oder Bekanntenkreis ist neugierig geworden und möchte den Thermomix® auch gerne einmal live erleben? Dann meldet euren Gast einfach mit an und genießt gemeinsam mit uns ein paar nette und entspannte Stunden im



Thermomix® Studio, Herzogin-Agnes-Platz 8, 29336 Nienhagen



Viele Grüße



Sabine Pötsch

Tel. 05136-971906