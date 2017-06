Dein Typ ist gefragt - Gemeinsam gegen Blutkrebs in Syrgenstein am 01.07.2017

Aus diesen drei Ortschaften konnten unter 520 Typisierten bereits 8 davon betroffenen Patienten durch ihre Stammzellspende die Chance auf ein neues Leben schenken. Sie stammen aus früheren patientenbezogenen, aber auch aus aktuellen Schulaktionen. Herzlichen Dank dafür! Drei davon sind Robert Buschina, Stefan Kindsvater und Rainer Hönl.Die drei Stammzellspender motivieren: „Beide Spendearten, sowohl die Knochenmarkspende aus dem Beckenknochen (nicht Rückenmark!) als die periphere Spende aus dem Blut sind absolut machbar. Das könnt ihr auch!“Am 01.07.2017 von 14:30 Uhr bis 18:30 Uhr haben nun weitere Interessierte von 17bis 55 Jahren im Rahmen des Kinderfestes Gelegenheit zur Aufnahme bei der DKMSmit einem Wangenabstrich. Kein Hinderungsgrund für die Aufnahme sind u. a. eineErkältung, eine durchgefeierte Nacht oder eine Schwangerschaft. Eventuellemedizinische Hinderungsgründe für die Aufnahme können vor Ort geklärt werden.Für jede Typisierung fallen bei der DKMS 40 Euro an Unkosten an. Hier ist die DKMSauf Spenden angewiesen. Deshalb ist jeder Euro herzlich willkommen, der am01.07.2017 im Spendentopf oder auf dem DKMS-Spendenkonto landet. Für diefinanzielle Hilfe gibt es keine Altersgrenze.Mit einem Wangenabstrich bei der DKMS aufnehmen lassen können sich dieInteressierten von 17 – 55 Jahren. Gelegenheit dazu ist am 01.07.2017 von 14:30Uhr bis 18:30 Uhr im Rahmen des Kinderfestes in Syrgenstein in der Bachtal-Grundschule, Schulstraße 10, Syrgenstein.Jeder Euro zur Finanzierung dieser Typisierungen ist herzlich willkommen auf demSchwäbischen DKMS-Spendenkonto mit dem Verwendungszweck: SyrgensteinVR-Bank Rain-NeuburgIBAN: DE80 72169756 0000 627569BIC: GENODEF1ND2Bitte geben Sie bei der Überweisung Ihre vollständige Anschrift für dieSpendenquittung an.Der Flyer zur Aktion mit weiteren Informationen ist abrufbar unter http://vg-syrgenstein.de. Viele weitere Informationen finden Sie unter www.dkms.de