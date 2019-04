Höllental (Frankenwald)

Lichtenberg : Höllental | Naturschutzgebiet-Höllental





Vor ca. 380 Mio. Jahren (Erdaltertum/Periode: Devon) entstand diese Region am Grunde eines Meeres, als glutflüssiges Magma austrat. Nachdem sich der Meeresboden nach weiteren 50 Mio.Jahren (Periode; Karbon 359-299 Mio. Jahre) erhob, entstand Festland, durch das sich in der Erdneuzeit (Periode: Känozeukum; 65-2,6 Mio. Jahren) der Fluss „Selbitz“ durch diese Gegend sägte. Heimatforscher vermuten, dass sich der Name „Hölle“ daher ableitet, dass dieses Gebiet der Selbitz im Spätmittelalter die Bezeichnung „Hell“ (was soviel wie Grenze bedeutet) hatte, die Grenze zwischen dem Rittergut Lichtenberg und Reitzenstein markierte.Beindruckende Felsbrocken, -„......“ - diesen Eindruck schilderte im Jahre 1792 der berühmte Naturforsche „Alexander v. Humboldt“ (* 14.09.1769, † 6.5.1859), seinen ersten Eindruck als preußischer Bergbeamter. Seine Tätigkeit (er lebte von 1792 bis 1795 in Bad Steben), verhalf der Region in der Bergbau- und Hüttenindustrie“ zu großem Aufschwung. Im „Rebekkastollen“ (1638 erstmalig erwähnt) wurde bis Anfang des 19.Jhdt. Kupfer- und Eisenerz geschürft, an dem heute der „Wald-Erlebnis-Pfad“ vorbeiführt. Dieser war nur einer der über 20 Stollen im Gebiet des Höllentales, bekannt davon ist der „König-David“-Stollen, als auch der 975m lange Friedrich-Wilhelm-Stollen“, als einziger von Besuchern begehbarer Bergstollen. A.v. Humboldt ließ diesen ab 1793-1831, mit dem zur Entwässerung der Lichtenberger Erzgruben vorantreiben, er selbst war zum Bauende bereits nicht mehr im Dienste Preussens, sondern als bekannter Naturforscher berühmt geworden. Mitte des 19.-Mitte 20.Jhdt. wurden die Erzgruben für den Abbau einer Calzium-Flour-Verbindung“ nochmals in Betrieb genommen. Nähere Erläuterungen bietet dazu eine Führung im Besucherbergwerk Friedrich-Wilhelm-Stollen (Sa/So und feiertags; April bis Oktober, Führungen: 11:00/13:00/15:00 Uhr)....ranken sich um dieses Gebiet – die bekanntesten – sind u.a. –“, Die Felsspitze bietet einen guten Blick über das Tal. Auf einem Fels, wenige Meter darunter steht das Wahrzeichen des Höllentals, ein lebensgroßer, aus Holz geschnitzter, springender Hirsch. Der Sage nach haben sich hier mehrfach in die Enge getriebene Hirsche durch einen Sprung zu retten versucht.sowie die Sage -Für den Wanderer der Neuzeit bietet sich ein erholsamer Spaziergang in der Natur an. Sowohl für den „rüstigen Wanderer“ als auch den „Sonntagsspaziergänger“ gibt es verschiedene Streckengehpfade von ca. 3km bis hin zu 8km und darüber hinaus ein interressanter Geologischer Lehrpfad je nach Zeit und Verweildauer bis insgesamt zusätzlich 15km.Nähere Informationsdetails dazu bieten verschiedene Web-Links zu dieser Naturregion im Frankenwald.Weblink: https://de.wikivoyage.org/wiki/Höllental_(Frankenwald) Hinweis:Zu empfehlen ist ebenfalls der Besuch des Friedrich-Wilhelm-Stollens , (Lichtenberg-Blechschmidtenhammer) sowie das in unmittelbarer Nähe (Entfernung ca. 150m) liegende Informationszentrum Naturpark-Frankenwald im alten Bahnhof der Höllental-Bahn. Hier erfährt der Besucher Wissenswertes über die geologische Entstehung, der späteren wirtschaftlichen Nutzung (Bergbau) sowie des seit 1997 ausgewiesenen Region als Naturschutz-/Wanderparadies.Darüber hinaus liegt im angrenzenden Ort Untereichenstein/Blankenstein das bekannte „“, Ausgangspunkt von 5 Fernwanderstrecken. Wo früher Stacheldrahtzäune, Spähtürme und Schieß-/Minenanlagen des ehemaligen DDR-Regimes standen, erlebt der Wanderer heute „grenzenlos“ innerdeutsche Geschichte in unberührten Naturbiotopen.Weblink: http://blankenstein-am-rennsteig.de/bkst/ Gez.Alfred Platschka