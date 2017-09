Anzeige

9. KINDERKLEIDERBASAR IN 86932 PÜRGEN-LENGENFELD AM 30.09.2017

Pürgen-Lengenfeld: Mehrzweckhalle in Lengenfeld | 9. KINDERKLEIDERBASAR IN 86932 PÜRGEN-LENGENFELD AM 30.09.2017



Wann?

Samstag, 30.09.2017

08:30 Uhr bis 09:30 Uhr für Schwangere (+ max. eine Begleitperson); aus feuerschutz-

rechtlichen Gründen dürfen leider keine Kinderwagen / Buggys mit in die Halle genommen

werden. Wir bitten um Ihr Verständis!

Von 09:30 Uhr bis 12:00 Uhr für alle.



Wo?

Mehrzweckhalle Lengenfeld,

Am Wehrbach 24, 86932 Pürgen OT Lengenfeld



Was?

Kinderbekleidung für die kommende Saison von Gr. 50 – 152, Schuhe bis Gr. 36,

Umstandsmode, Faschingsartikel, Kinderwagen / -sitze, Spielsachen und vieles mehr -

einfach alles Rund ums Kind.



Die Nr.-Vergabe für Verkäufer ist bereits beendet.



Für das leibliche Wohl wird unter anderem mit Kaffee und Kuchen gesorgt, gerne auch zum Mitnehmen.



Weitere Infos unter: www.puergen.de oder unter Tel. 0171.4185387.



Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Team vom Pürgener Kinderkleiderbasar

Gefällt mir