Wasserschloss Nordkirchen

" Westfälisches Versailles"



Die Schlossanlage liegt im Münsterland, im Kreis Coesfeld und

trägt den obigen Beinamen, weil sie fast ebenso prächtig ist.



Fürstbischof Friedrich Christian von Plettenberg gab diesen Bau in Auftrag.

Die Anlage wurde 1530 fertiggestellt.



Die UNESCO hat Schloss und Park als Gesamtkunstwerk

von internationalem Rang

für schutzwürdig erklärt.



Das Schloss ist heute ein beliebtes Ausflugsziel.

In den Gebäuden ist jetzt die Fachhochschule für Finanzen NRW untergebracht.

Im Schloss selber gibt es ein Restaurant und die Schlosskapelle kann von

Trauungswilligen gebucht werden.



Die Gräften,die Gebäude und der Park mit seinen vielen Gartenskulpturen

ziehen hier immer wieder magisch die Leute an.

Der Park ist das ganze Jahr über öffentlich zugänglich.

- siehe hierzu auch Wikipedia- Schloss Nordkirchen -