Kleine Monster!?

Da ich aber nun schon mal da war (am Tibaum), habe ich meine ganze Aufmerksamkeit den kleinen Dingen am Wegesrand gewidmet. :-)Manchmal war ich fasziniert, manchmal habe ich auch lieber aus sicherer Entfernung fotografiert. Leider kann ich nicht alle "Monster", die ich fotografiert habe bestimmen.Bin aber dankbar für jeden Hinweis unter den entsprecheneden Fotos.Und ja, dass ist nun mal bei MH so...mit der Lupe sind die Fotos schöner, bzw. so wie sie bei mir in den Ordnern sind, nämlich meistens scharf! ;-)))