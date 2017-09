Entlang der Klostermauern von Kloster Arnsburg/letzter Teil

Kloster Arnsburg/Lich/Hessen



Wir verlassen jetzt das Kloster, gehen am Künstlerhof vorbei, Richtung Brücke und nehmen uns einen schmalen Fußweg vor.

Er ermöglicht es ,die Klostermauer in ihrem ganzen Umfang an der Außenseite zu

umwandern.

Die Klostermauer hat eine Gesamtlänge von 1,6 KM

u n d 2,5 Meter durchschnittliche Höhe.

Quelle: Wikipedia: Kloster Arnsburg



Auszug aus dem Gedicht der schwarze Mönch:

Sprecht ihn nicht an,wenn die Rund er begann,

Er spricht zu Euch kein Wort,

Er schwebt entlang,schwarz angetan,

wie der Tau auf dem Grase fort.

Gott sei ihm gnädig,wohin er geht,

Mag gut oder bö`s er seyn;

Was immer er fleht,laß unser Gebet

für seine Seele uns weihen! (Joseph Christian Freiherr von Zedlitz)