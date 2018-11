Der Fliegenpilz (Amanita muscaria) im November 2018

die schönsten Fotos von Fliegenpilzen fotografieren und euch hier zeigen…dieses Jahr, bis gestern nichts zu sehen!, in einem Birkenwäldchen, nahe der Lippe habe ich sie dannentdeckt.Es war leider schon etwas später am Nachmittag und das Licht war nicht mehr ganz optimal.Auch waren es im Vergleich zum letzten Jahr nur wenige, die gerade so anfangen aus dem Boden zu gucken. Ich habe mich so sehr gefreut und möchte euch gerne mit meinen Fotos, dieser wundervollen Pilze, die leider nicht genießbar sind, ebenfalls erfreuen.Der Fliegenpilz (Amanita muscaria) ist ein Pilz aus der Gattung der Wulstlinge.Es gibt ihn auf der ganzen Welt und er gilt als giftig.Hier noch ein Gedicht von Emerenz Meier, das ich sehr schön und passend finde.PilzeBunte Pilze sind die Kindchen,Die dem Mutterschoß der WaldungIn den feuchten SommernächtenGleich zu hunderten entsprießen.Und sie gucken zwerghaft niedlichUnter breiten Faltenhütchen,Ducken sich ins Moosgewoge,Bange vor der kleinsten Schnecke.Schnecken kommen viel gezogen.Hei, wie freu'n sie sich der Beute!Fressen, daß die Bäuche schwellenVon des Pilzlings rundem Rücken.Halt, da greifen weiche TatzenFünfgefingert nach den Pilzen,Ziehen sie vom Mutterbusen,Stecken sie ins runde Körbchen.Und da schauen sie einanderRund verwundert und verängstigtAn und flüstern: Ach was wird nun -Wird nun wohl mit uns geschehen?Emerenz Meier, geb. am 3. Oktober 1874 gest. am 28. Februar 1928