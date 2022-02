Zachou und Wilke bestes Mixed-Doppel zum Saisonauftakt

Auf dem Weg zum ersten gemeinsamen Erfolg hatten Zachou/Wilke im Anschluss an die Gruppenphase im Viertelfinale Carolin Hildebrand und Felix Korn vom FFC Hagen mühelos mit 21:3, 21:6 vom Parkett gefegt. Das anschließende Halbfinale gegen Kathrin und David Zentarra wurde dann zu einer echten Zitterparty. Hauchdünn setzten Zachou/Wilke mit 22:20, 21:19 durch und zogen erstmals in das Endspiel ein. Hier wartete mit den Titelverteidigern Franziska Oberlies und Philip Kühne abermals eine hohe Hürde. In drei Sätzen konnte sich Zachou/Wilke letztlich mit 14:21, 21:16, 21:15 durchsetzen und den ersten Sieg in der Rangliste feiern.Im Spiel um Platz 3 zeigten sich die deutschen Vizemeister Kathrin und David Zentarra gut erholt vom Halbfinalaus und hielten Vanessa Deutschendorf und Tarik Kaufmann von CP Gifhorn ungefährdet mit 21:10, 21:11 auf Distanz. Im Spiel um Platz 5 behaupteten sich Tanja Schlette und Kai Sauermann vom TV Lipperode mit 21:15, 21:14 gegen Christina Freygang vom FFC Hagen und Matthis Brandwitte von der TG Münster. Rang 7 bekleideten Carolin Hildebrand und Felix Korn vom FFC Hagen nach einem 21:19, 21:13 im Platzierungsspiel gegen Jolin Tresp und Christoph Dieterich von Flying Feet Haspe. Im Spiel um Platz 9 hatten Amelie Kußmann und Sven Henneböle vom TV Lipperode mit 15:21, 19:21 das Nachsehen gegenüber Patricia Kovács von Flying Feet Haspe und Manuel Messing von der TG Münster.