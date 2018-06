Deutsche Doppelrangliste: Christopher Zentarra und Sven Walter stoppen Siegesserie

Letztere hatten im Anschluss an die Vorrunde im Viertelfinale Thomas Müntefring und Manuel Messing von der TG Münster locker mit 21:11, 21:9 vom Parkett gefegt. Im anschließenden Halbfinale mussten sich Christopher Zentarra und Sven Walter dann zumindest beim 24:22 im ersten Satz mächtig strecken, um WM-Teilnehmer Noah Wilke und Christian Weustermann vom Cronebrger BC in die Knie zu zwingen. Deutlicher wurde es da beim 21:14 im zweiten Satz.Derweil setzten sich Philip Kühne und Daniel Nass auf dem Weg ins Endspiel im Viertelfinale 21:14, 21:16 gegen die Nationalspieler Tanja Schlette und Philipp Münzner vom TV Lipperode und anschließend in der Runde der letzten vier mit 21:10, 21:16 gegen Karsten-Thilo Raab und Florian Krick vom FFC Hagen durch.Platz 3 eroberten schließlich Noah Wilke und Christian Weustermann, die sich im kleinen Finale zu einem 21:14, 22:24, 21:17 Erfolg über Karsten-Thilo Raab und Florian Krick mühten. Auf Platz 5 landeten Tanja Schlette und Philipp Münzner nach einem abschließenden 21:16, 21:16 über Thomas Müntefering und Manuel Messing.Im Spiel um Platz 7 setzten sich Max Duchene und Arne Twer vom FFC Hagen mit 21:6, 21:14 gegen die beiden Ex-Nationalspieler Sven Hennböle und Tobias Tochtrop vom TV Lipperode durch. Platz 9 ging an Raphael Gardemann und Matthis Brandwitte von der TG Münster vor den WM-Teilnehmern Lina Marie Kurenbach und Torben Nass von Flying Feet Haspe.Weitere Informationen zur Doppelrangliste unter www.federfussball.info , weitere Bilder von der Doppelrangliste unter www.facebook.com/federfussball