Schöne Heimat Sächsische Schweiz

Tag 3Mit dem Auto geht es entlang der Elbe über Bad Schandau nach Hřensko (deutsch Herrnskretschen) in Tschechien.Es ist das Tor zum Nationalpark Böhmische Schweiz.Hier nennt man den großen Fluss Labe.Vorbei an den so genannten „Fidschis“, vietnamesische Händler die allerlei anbieten.Hemden, Pullover, Jacken, Taschen, Kaffee, Tee, Schokolade, Süßwaren, Spielzeug, Parfüm, Uhren, Drohnen, Laserpointer. Teils Original, meist Kopien für den kleinen Geldbeutel.Im Restaurant U Raka essen wir zu Mittag. Leckere Rouladen oder Schnitzel für kleines Geld. Dazu ein schmackhaftes tschechisches Březňák oder Budvar.Weiter geht es nach Děčín (deutsch Tetschen).Von weitem sieht man schon das Schloss auf dem Berg.Nach einem Rundgang schließt ein Besuch des Städtchens den Tag ab.Entlang der Elbe geht es auf den Heimweg.