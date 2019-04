Bester Markt der Region am Ostersonntag für dich in Friedberg am Globus Baumarkt. Es ist keine Anmeldung erforderlich, Platzvergabe ist von 6-8 Uhr. Markt ist von 08-15 Uhr und jeder kann mitmachen !



PS: Ostermontag (22.04.) ist Flohmarkt am Festplatz in Bad Vilbel - größter Markt der Region!