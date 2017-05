FLOHMARKT in Friedberg am Baumarkt

Flohmarkt am Baumarkt, Straßheimerstr., 61169 Friedberg von 8-15 Uhr. DER beste Markt der Region! Jeder ohne Voranmeldung teilnehmen. Platzvergabe von 6-8 Uhr - keine Anmeldung erforderlich. Wer reservieren möchte kann dies online auf unserer Homepage tun.



Alle Infos auf www.Alpha-Events.org



PS: JEDEN Samstag Flohmarkt in Wetzlar am Solarpark, überdacht und beleuchtet für nur 15€/Stand (4m inkl. Auto)