Ziel erreicht - Übergabe von 1111 Klinikclowns an "Dr. Bella Donna"

In unserem Töpferstüberl hat Jedermann die Möglichkeit mit uns zu Töpfern!Ich sah in der Zeitung den kleinen Spendenaufruf mit dem Logo der Klinikclowns, sofort erkannte ich die Ähnlichkeit mit unseren Schmunzelsteinen und mir gefiel die Vorstellung, dass die Klinikclowns bei Ihrer Visite in Krankenhäusern, Hospitzzentren und Altenheimen einen handgetöpferten Klinikclown übergeben könnten!So besprach ich mich mit meiner Freundin, die auch gleich Feuer und Flamme für die Idee war!Im April unterbreiteten wir unsere Idee dem Verein mit Sitz in Freising, dieser freute sich und wir legten los!Wir hatten uns zum Ziel gesetzt vor Weihnachten 1000 Stück zu übergeben!Geschafft!Am 22.11. war die Clownin "Dr. Bella Donna" aus Augsburg bei uns!Wir konnten ihr 1111 Klinikclowns-Gesichter übergeben!Wir haben ein lustiges Fotoshooting gehabt!Mit unserer Aktion unterstützen wir die Arbeit der Klinikclowns mit unseren liebevollhandgetöpferten Keramikclown-Gesichter und werden dies auch weiterführen!Hoffentlich können wir dann Weihnachten 2020 noch mehr Menschen glücklich machen!Irgendwie haben die Klinikclowns aus Norddeutschland Wind von unserer Aktion bekommen und angefragt, ob sie auch Klinikclowns bekommen könnten!Ich zitiere: " Es ist immer gut, wenn man eine Kleinigkeit in der Tasche hat!"Also ging ein Paket mit 200 Klinikclown-Gesichtern an die Clownin "Pfefferminze" in Paderborn!Das schrieb sie uns:Hallo ihr Lieben, das ist ja wunderbar. Am 18.12. Haben wir von unseren Clowns Training. Dann werde ich die als Überraschung mitnehmen, so das jeder von dem Päckchen etwas für seine Besuche im Krankenhaus mitnehmen kann.....GrußAnneDie Töpfermäuse Claudia und Vio wünschen Euch eine besinnliche Vorweihnachtszeit!