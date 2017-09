"Veri" bei KULTur.gut 2017 auf Gut Ostettringen

Schweizer Kabarettist zum Abschluss von KULTur.gut 2017

Erlös für die Schulausbildung syrischer Flüchtlingskinder im Libanon

Eigentlich heißt er Franz-Xaver, doch als Schweizer mag er es bescheidener. Deshalb einfach kurz, knapp und knackig: Veri.Veri bietet Orientierungshilfe in der Urlaubswelt, denn hier weiß er Bescheid. Also über Deutsche in der Schweiz und Schweizer in Deutschland, am Strand eingegrabene Kinder und warum Möwen neben Schiffen aber nie neben Zügen fliegen.Veri ist ein kleiner Mann, der große Gedanken wälzt und diese in einem unterhaltsamen Kabarettabend preisgibt.Alle Erlöse und Spenden aus der Veranstaltungsreihe KULTur.gut 2017 kommen der Schulausbildung von syrischen Flüchtlingskindern im Libanon zugute. An drei Schulen des Jesuiten Flüchtlingsdienstes in der Bekaa-Ebene werden mehr als 1.300 Mädchen und Jungen gezielt auf die schulische Eingliederung vorbereitet. Lehrkräfte und Sozialarbeiter, die selbst als Flüchtlinge ins Land gekommen sind, unterrichten die Kinder und kümmern sich auch um die Probleme innerhalb der Familien.Eintritt: 15 €Kartenvorverkauf: aktion hoffnung, Tel. 08249/9685-0Weitere Informationen unter http://www.aktion-hoffnung.de/kulturgut