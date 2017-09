"TERZINFARKT" bei KULTur.gut 2017 auf Gut Ostettringen

Seit mittlerweile 23 Jahren auf der Bühne gehört TERZINFARKT zu den erfahrensten A Cappella-Formationen in Deutschland und Europa. Von den Comedian Harmonists bis zu aktuellen Rocksongs - ihr Repertoire erstreckt sich über sämtliche Musikrichtungen hinweg.Die ganze Bandbreite dieser Kunst stellt die fünfköpfige Gruppe in ihrer Show "Made in the 70's" vor.Erlös für die Schulausbildung syrischer Flüchtlingskinder im LibanonAlle Erlöse und Spenden aus der Veranstaltungsreihe KULTur.gut 2017 kommen der Schulausbildung von syrischen Flüchtlingskindern im Libanon zugute. An drei Schulen des Jesuiten Flüchtlingsdienstes in der Bekaa-Ebene werden mehr als 1.300 Mädchen und Jungen gezielt auf die schulische Eingliederung vorbereitet. Lehrkräfte und Sozialarbeiter, die selbst als Flüchtlinge ins Land gekommen sind, unterrichten die Kinder und kümmern sich auch um die Probleme innerhalb der Familien.Eintritt: 15 €Kartenvorverkauf: aktion hoffnung, Tel. 08249/9685-0Weitere Informationen unter http://www.aktion-hoffnung.de/kulturgut