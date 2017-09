Puppenspielverein Kaufbeuren bei KULTur.gut 2017

Puppentheater beim Kindernachmittag

Erlös für die Schulausbildung syrischer Flüchtlingskinder im Libanon

Bühne auf für Kasper & Co! Mit zwei kindgerechten und künstlerisch fundierten Ausführungen präsentiert der Puppenspielverein Kaufbeuren ein vergnügliches Theatererlebnis für die ganze Familie.Seid dabei, wenn der Kasper und seine Freunde zu lustigen Erlebnissen und pfiffigen Abenteuern einladen.Alle Erlöse und Spenden aus der Veranstaltungsreihe KULTur.gut 2017 kommen der Schulausbildung von syrischen Flüchtlingskindern im Libanon zugute. An drei Schulen des Jesuiten Flüchtlingsdienstes in der Bekaa-Ebene werden mehr als 1.300 Mädchen und Jungen gezielt auf die schulische Eingliederung vorbereitet. Lehrkräfte und Sozialarbeiter, die selbst als Flüchtlinge ins Land gekommen sind, unterrichten die Kinder und kümmern sich auch um die Probleme innerhalb der Familien.Eintritt: 4,50 €Kartenvorverkauf: aktion hoffnung, Tel. 08249/9685-0Weitere Informationen unter http://www.aktion-hoffnung.de/kulturgut