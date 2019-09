Kulturgut 2019 "Glory Hallelujah" - Gospels, Jazz und christliche Popmusik

Der 40 Sängerinnen und Sänger umfassende Gospelchor der Augsburger Pfarrei St. Ulrich und Afra begeistert seit mehr als 15 Jahren mit Gospels und christlicher Popmusik. Durch die Freude an der Musik und am Miteinandersingen berührt der Chor sowohl bei Gottesdiensten als auch Konzerten die Herzen der Zuhörerinnen und Zuhörer.

Erlöse für Straßenkinderzentrum im Südsudan

Meisterlich ergänzt wird der Abend mit Agnes Reiter am Saxofon. Sie beherrscht ihr Instrument mit spielerischer Leichtigkeit und verzaubert mit Klangreichtum. Unter der Leitung des Kirchenmusikers und Pianisten Peter Bader entstehen schwungvolle Klangbilder, die das Publikum mitnehmen und angenehm lange im Gedächtnis bleiben.Beide Künstler erhielten ihre Ausbildung an der Hochschule für Musik Nürnberg/Augsburg. Agnes Reiter vertiefte ihre Fähigkeit bei Meisterkursen, wirkte in mehreren Produktionen mit und konnte u.a. am Staatstheater Augsburg ihr Können unter Beweis stellen. Peter Bader leitet verschiedene Ensembles und ist als Organist bei Konzerten im In- und Ausland zu hören.Alle Erlöse kommen 800 Kindern und Jugendlichen in einem Straßenkinderzentrum der Ordensgemeinschaft der Salesianer Don Boscos in Wau und Kuajok zugute. Es werden Bildungs- und Freizeitaktivitäten durchgeführt; die Kinder bekommen zu essen, haben einen Schlafplatz und werden medizinisch versorgt.