Letzte Möglichkeiten am Wettbewerb zum besten Golfer des Jahres





Die letzten Chancen zur Teilnahme am Golfwettbewerb

Im Mini Golf Garten Lindenfels bestehen an den beiden folgenden Wochenenden ( 23,und 24 September 2017, sowie am 30 September und 1 Oktober 2017 die letzten Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre, am Wettbewerb“ wir suchen den besten Golfer des Jahres 2017“ teilzunehmen.

Der mini Golf Garten ist an den Wochenenden jeweils ab 11 Uhr geöffnet

Die Siegerehrung für diesen Wettbewerb findet am 3 Oktober 2017 um 15 Uhr im Mini Golf Garten Lindenfels statt.

Alle an dem Wettbewerb teilgenommen Jugendlichen werden gebeten an der Siegerehrung teilzunehmen, es gibt viele Überraschungen

