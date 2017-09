Anzeige

Benefizkonzert zur Adventszeit

Ich beabsichtige am 16 Dezember ein Adventskonzert der Volksmusik zu veranstalten. Hierfür habe ich 4 Volksmusiker welche aus Funk und Fernsehen bekannt sind. Diese haben für mich den 16 Dezember 2017 reserviert. Für dieses Konzert suche ich eine entsprechende gastronomische Location ab ca. 200 Sitzplätze, Unterstützer, Helfer und Sponsoren. Das Konzert ist eine Benefizveranstaltung zur Unterstützung des Namaste Nepal Projects. Es würde mich freuen wenn ich ihr Interesse dafür geweckt habe. Interessenten melden sich bitte an mich per Email.

heinzmueller@safe-mail.net

