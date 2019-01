Bezirksmusikfest 2019

Buch : Festplatz Obenhausen |

190 Jahre Musikkapelle Obenhausen.



Die Musikanten aus Obenhausen sind stolz und haben allen Grund groß zu feiern, den die Musikkapelle gibt es schon seit nunmehr 190 Jahre.



Deshalb veranstalten Sie 2019 auch das 37. Bezirksmusikfest des Allgäu-Schwäbischen-Musikbundes Bezirks 8 und laden alle recht herzlich zum Festwochenende am 17. – 19. Mai ein.



Zum Festauftakt am Freitag den 17. Mai gibt es eine fette Party mit Rockspitz.



Samstag der 18. Mai ist ganz der Blasmusik gewidmet und startet mit dem Jugendkapellen-Treffen an dem fünf Jugendkapellen aus der Region teilnehmen. Auch hier gibt es einen abschließenden Gemeinschaftschor.

Den WarmUp zur Blasmusik Gaudi bestreitet die Partnerkapelle aus Winzeln. Danach spielen die Musikvereine aus Bubenhausen und Unterroth auf zwei Bühnen und heizen den Besuchern ein.



Sonntag den 19.Mai beginnt mit dem Festgottesdienst und dem anschließenden Frühschoppen und Mittagstisch. Für gute Unterhaltung sorgt die Musikkapelle - Kettershausen - Bebenhausen.

Um 13.00Uhr findet dann der Gemeinschaftschor und der anschließende große Festumzug statt. Für zünftige Stimmung sorgen im Festzelt anschließend die Rothtalmusikanten

Den gelungenen Festausklang gestaltet dann Blech & Co.



Weitere Informationen unter www.190mko.de



Auf euer Kommen und ein unvergesslich musikalisches Wochenende freuen sich die Musikanten aus Obenhausen