Teilnahmeberechtigt am Umwelt- und Klimapakt sind Einzelunternehmen, Verbände und sonstige Einrichtungen der Wirtschaft, die in Bayern freiwillige Umweltleistungen erbringen bzw. sich dazu verpflichten, die über die rechtlichen Anforderungen hinausgehen.Aktuell engagieren sich 653 Unternehmen und Betriebe im Rahmen des Umwelt- und Klimapakts für nachhaltiges Wirtschaften in Bayern.Mehr Informationen auf https://www.umweltpakt.bayern.de/ Bild: © Landratsamt Aichach-Friedberg, Thomas Worsch