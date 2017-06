Preisverleihung des Maibaumwettbewerbs beim Brauereifest der Schlossbrauerei Unterbaar

Drei neue Preise

In diesem Jahr wurde es bei der Verleihung der Maibaum-Preise auf dem Brauereifest in Unterbaar besonders spannend. Drei der Gewinner wurden am Samstag live auf der Bühne ausgelost. Eine Brauereibesichtigung inklusive Verköstigung für 25 Personen gewann Deuringen, eine Tischreservierung für das Brauereifest 2018 ging an Auchsesheim und Batzenhofen erhielt 50 Liter Freibier.Bereits zum zweiten Mal wurde der Wettbewerb in diesem Jahr in Kooperation mit dem Verein Maibaum-Freunde Neuburg-Schrobenhausen mit Lechgebiet e.V. organisiert, dessen Vorstand gemeinsam mit der Maikönigin eine Fachjury bildet. Für den Preis der Jury waren die Bäume live besichtigt und nach Baumart, Grünschmuck, Zunftzeichen, Maibaumspruch und Gesamteindruck beurteilt worden. Die Ortschaften mit den schönsten Maibäumen erhielten für den ersten Preis 150 Liter, für den zweiten Preis 100 Liter und für die dritte Platzierung 50 Liter Freibier. In diesem Jahr konnten Bruck, Ortlfing und Steingriff das Fachgremium überzeugen.Die Ortschaft, die den ersten Preis der Fachjury erhält, darf im folgenden Jahr die Maikönigin stellen. In diesem Jahr stammt die Thronfolgerin aus Sinning: Verena I. hatte bei der Preisverleihung ihren ersten offiziellen Auftritt. Gemeinsam mit dem Geschäftsführer der Schlossbrauerei, Franz Freiherr Groß von Trockau, überreichte sie die Preise an die Gewinner. Neben den Jury-Preisträgern und Verlosungs-Gewinnern wurden die 30 Sieger der Online-Abstimmung bekannt gegeben.Aus den Landkreisen Donau-Ries, Dillingen a. d. Donau, Aichach-Friedberg mit Altomünster Land, Neuburg-Schrobenhausen und Augsburg wurden jeweils drei Ortschaften mit über 400 Einwohnern und drei Ortschaften mit unter 400 Einwohnern ausgezeichnet. Die erstprämierten Gemeinden durften sich über je 300 Liter Freibier freuen. Für die zweiten Plätze gab es je 100 Liter Bier, für die dritten Plätze 50 Liter. Zusätzlich kann jeder Gewinner ein komplettes Inventar, das für ein Fest notwendig ist, ausleihen.Die Musik lieferte die S.O.S. Partyband, die dem Brauereifest schon seit der allerersten Stunde die Treue hält. Ein Lied durfte auf der Bühne traditionsgemäß auf keinen Fall fehlen: Der Unterbaarer-Song, der von den Brauereifans inbrünstig mitgesungen wurde. Lustig ging es auch in der Fotostation zu, in der sich die Festbesucher in diesem Jahr fotografieren lassen konnten. Die Bilder konnten dort sofort ausgedruckt und mitgenommen oder per QR-Code aufs Handy geladen werden. Wer sein Foto auf der facebook-Seite der Schlossbrauerei hochlädt, hat zudem noch bis zum 13. Juni die Chance, einen Tisch für acht Personen inklusive zwei Mass Bier und einem halben Hendl für das Brauereifest 2018 zu gewinnen.Jurypreis der Maibaum-Freunde Neuburg-Schrobenhausen mit Lechgebiet e.V.BruckOrtlfingSteingriffVerlosung:Deuringen KapellenplatzAuchsesheimBatzenhofenOnline-Abstimmung Donau-RiesÜber 400:BalgheimNähermemmingenAmerbachUnter 400:GroßsorheimAppetshofenHoppingenOnline-Abstimmung Dillingen a.d. DonauÜber 400:EppisburgGottmannshofenLauterbachUnter 400:StillnauWengenHirschbachOnline-Abstimmung Neuburg-SchrobenhausenÜber 400:NeuschwetzingenBurgheimSteingriffUnter 400:Ortlfing-BidingGröbernRiedensheimOnline-Abstimmung Aichach-FriedbergÜber 400:AindlingEurasburgUnterzeitlbachUnter 400:FreienriedOberschneitbachOsterzhausenOnline-Abstimmung AugsburgÜber 400:DöpshofenLauterbrunnDeubachUnter 400:AretsriedLindachDiedorf