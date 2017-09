Herbstfest OGV Holzhausen am Hünstein

Ja, es ist unverkennbar, schon wieder Herbst ?! JA. Als Gartenbauern sind wir natürlich auf diese Situation vorbereitet! Wie in jedem Jahr planen wir auch in 2017 ein Herbstfest, zu Erntedank, am 1. Oktober, gleich im Anschluss an den Erntedankgottesdienst um 10:30 Uhr am eV. Gemeindehaus.Wir bieten Grill-Spätzialitäten, Brot, Getränke aller Art. Auch für Kaffee und Kuchen ist als Nachtisch gesorgt.Wenn du Zeit für uns hättest, ich würde mich freuen; Susanne Reuter, 1.Vor. OGV-Holzhauen.Der angekündigte Arbeitseinsatz am 23. Sep. entfällt, wegen der Veranstaltung des Motorsport-Clubs; (Bemerkung meiner Seits: "Was ist an dieser Treibstoffverschwendung (Umweltverschmutzung !) SPORT?