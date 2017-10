Herbsteinstimmungen

Kühle Nebel ziehen durchs Land,brauner Acker dampft im Morgen,Sonnenblumen, die ich fand,leuchten über allen Sorgen.Noch einmal wird es warm in mir,will in die Lüfte steigen,bevor sich öffnet die letzte Tür,und sich die Blüten neigen.Warme Farben glühen auf,Blätter tanzen wild im Wind,doch die Wege, die ich lauf,oft begangen sind.Die Silberfäden in den Zweigen,der Keimling, der sich noch versteckt,werden mir freundlich zeigen,was mich heute noch erschreckt.© Gerhard FalkNiemand nimmt mir meinen TraumUnterm herbstlichen ApfelbaumIch seh’ an braunen Blättern BlütenFliege mit Feen durch die Mythen© Gerhard FalkHerbstlaubIst taubDoch wie ich find’Tanzt es im WindDurch das letzte SommerlichtDass es das Herz mir brichtVergessene Blüten leuchten leiseUnd auf wundersame WeiseLaden sie mich einWieder froh zu seinNicht heißWie in den SommertagenGanz leis’Werd’ den Tanz jetzt wagen© Gerhard FalkUnter der Lindewie ich findesitzt es sich gut.Die grünen Blätterbeim Sonnenwettersind besser als ein Hut.Der letzte Sommertagwie ich ihn magder will genossen sein.Bunte Blätter fliegenwo sich die Wipfel biegenfällt der Herbstwind ein.© Gerhard FalkÜber Nacht kam eraus der Wiese.Ich bin der Herbst,sagt er und wächst.Ich habe keine Eile,bleib eine Weileund schaue mirbeim Wachsen zu.Meine Größe ist die Wieseund mein Reichtumist der Morgentau.Schau wie sie funkeln,die weichen Diamantenim frühen Sonnenlicht.Schau mir zu,du kleiner Wicht!© Gerhard FalkAuch Schmetterlinge in den Süden fliegen,doch ich bleib lieber auf dem Sofa liegen!Draußen schneit es wieder Regen,da will ich Holz ins Feuer legen!Wenn die Straße dann noch friert,der Winter seinen Reiz verliert!Da bleib ich in der Stube hocken,Frau, wo sind die Wintersocken?Wird es dann warm an meinen Füßen,will ich den steifen Grog noch süßen.Der Schmetterling ist längst im Süden,ich will mich derweil im Warten üben.Schmetterlinge warten nicht,und ich schreib ein Gedicht!© Gerhard FalkDer goldene Herbst der vergangen Jahre findet sich im guten Wein.In diesem Jahr fangen wir ihn dort auch wieder ein.Er lässt in uns die warmen Sonnenstrahlen und Farben glühen,so wie wir uns um unsere Menschlichkeit bemühen!© Gerhard FalkEs sind die großen Jahreszeiten,die der Natur den Weg bereiten.Im Sommer reift es voll heran,damit’s im Winter ruhen kann.Berauschend ist in diesem Mühenstets aber nur das Frühlingsblühen.Mit Ernte und der Farben Prachtim Herbst dann ist’s vollbracht.So kreist das Jahr mit Anfang und Endeum Winter- und Sommersonnenwende.Wirkliche Freuden uns bereitenoft aber nur die Zwischenzeiten.© Gerhard Falk