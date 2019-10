In Nordwestmecklenburg: Sanierung des historischen Speichers von Dassow

Dassow : B 105 |

Fast abgeschlossen sind die Sanierungsarbeiten am historischen Speichergebäude von Dassow, das zur einem Wohngebäude umfunktioniert wurde.

Rückblick auf das geschichtsträchtige Gebäude:

Direkt neben dem Naturschutzgebiet an der Stepenitz sind im Erdgeschoss ein großer Saal und in den Etagen darüber mehrere Appartements entstanden. Ganz oben soll ein Bereich der Gastronomie entstehen, von dem es die herrliche Aussicht auf den Dassower See gibt.Der alte Speicher an der Stepenitz fällt Autofahrern und Radwanderern, die auf der B 105 aus Schleswig-Holstein nach Mecklenburg-Vorpommern kommen, sofort durch seine Schieflage auf.2017 wurde begonnen, das seit Jahren leerstehende Lagerhaus am Ufer der Stepenitz zu sanieren. Bauarbeiter mussten den Sockel des alten Speichers komplett freilegen und überhaupt mit einer neuen Gründung beginnen, denn der Baugrund unter dem Speicher besteht aus Torf und Schluff. Das Gebäude musste auf 108 Betonpfähle gesetzt werden, die tief in die Erde reichen.Danach wurde eine Betonsohle geschüttet und schließlich mit den Arbeiten an der historischen Bausubstanz begonnen.Oktober 2019, Helmut KuzinaSiehe auch www.myheimat.de/dassow/politik/dassows-schiefster-speicher-d2388104.html vom 29.02.2012