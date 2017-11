Familientreffen für Familien mit besonders begabten Kindern

Dasing : Dasinger Bauernmarkt |

Ich habe den Wunsch Familien aus dem Umkreis zusammenbringen,



um sich zu informieren,

miteinander auszutauschen

und Freunde zu finden.



Dazu möchte ich gerne alle Familien, die sich angesprochen fühlen, zu einem



offenen Familientreffen

jeden 2. Samstag im Monat

ab 9:30 Uhr in den



Bauernmarkt Dasing einladen!



Dort gibt es von 8:00 Uhr bis 11:30 Uhr ein reichhaltiges Frühstücksbuffet.*





Anmeldungen

per Email bitte bis spätestens eine Woche vorher an brunch@niesel.net





*Im Preis von 10,90 € pro Person sind bereits Heißgetränke und Säfte nach Wahl inbegriffen.

Kinderfrühstück: 5,50 € pro Kind ( 6-11 Jahre )

An der Brandleiten 6, 86453 Dasing

weitere Informationen unter

www.bauernmarkt-dasing.de/aktionen/frühstücksbuffet/



Für weitere Informationen oder Fragen wendet euch an Martina Niesel brunch@niesel.net