Sport gegen Kinderarmut: SG Eiche Darmstadt wird mit 1.000 Euro durch die Town & Country Stiftung gefördert

Darmstadt, 24.06.19 – Die Sportgemeinschaft „SG Eiche Darmstadt“ erhielt für ihr bemerkenswertes Engagement für Kinder und Jugendliche eine Förderung in Höhe von 1.000 Euro von der Town & Country Stiftung. Der Verein fördert insbesondere Sport für sozial benachteiligte Kinder.

Getreu dem Motto „Sport für alle Kinder“ setzt sich die Einrichtung seit 1951 für ein ausgewogenes Sportangebot ein und engagiert sich, jedem Sportinteressierten die Teilhabe am Vereinssport möglich zu machen. Das Projekt „Sport für alle Kinder“ und „Sport gegen Kinderarmut“ macht sich für eine beitragsfreie Teilhabe am Vereinssport für Kinder und Jugendliche stark.„Besonders wichtig ist uns, dass Kinder und Jugendliche, unabhängig von der finanziellen Situation ihrer Familie, am Sport teilnehmen können und dies unterstützt wird“, betonte Markus Reitz, Vorsitzender der SG Eiche Darmstadt. Die Förderung dient dem Erhalt des Projekts, wodurch bisher 40 Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien beitragsfrei am Sport teilnehmen können. Ursprünglich sollten in diesem Projekt jeweils 15 Kinder und Jugendliche erreicht werden. Um das soziale Engagement und eine kontinuierliche Fortführung des Projekts zu stärken, werden die Stiftungsgelder genutzt.Die Town & Country Stiftung unterstützt mit dem Stiftungspreis die wichtige Arbeit und das unermüdliche Engagement aller Mitarbeiter und Ehrenamtlichen der Sportgemeinschaft Eiche Darmstadt 1951 e.V.: „Die Unterstützung der Projekte verhilft den Betroffenen zu mehr Chancengleichheit und schafft gleichzeitig Integration. Denn Sport verbindet alle Menschen und Kulturen“, sagte Armagan Adana, Botschafter der Town & Country Stiftung.Die Town & Country Stiftung vergibt bereits zum siebten Mal in Folge den Town & Country Stiftungspreis zugunsten von benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Der diesjährige Spendentopf beinhaltet Fördermittel in einer Gesamthöhe von fast 600.000 Euro. Bundesweit werden 500 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.000 Euro gefördert. Zusätzlich wird ein herausragendes Projekt pro Bundesland mit einem zusätzlichen Förderbetrag von je 5.000 Euro prämiert. Diese finale Auszeichnung findet im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala im Herbst 2019 statt.Die Town & Country Stiftung wurde 2009 von Gabriele und Jürgen Dawo gegründet und unterstützt mit dem Stiftungspreis gemeinnützige Einrichtungen, die sich für benachteiligte, kranke und behinderte Kinder und Jugendliche einsetzen. Dank des Engagements der Town & Country Lizenzpartner kann die Stiftung jährlich bedürftige Kinder und Familien fördern und freut sich über weitere Unterstützer.Weitere Informationen zur Town & Country Stiftung finden Sie unter www.tc-stiftung.de__________________________________Anger 55/5699084 ErfurtMedien-Ansprechpartnerin:Tower PRHuong Tran Thi ThuTelefon: 03641-8761182E-Mail: pr@tc-stiftung.com