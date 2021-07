Abnehmen leicht gemacht – mit der Community von KlicKlac!

Deine Waage zeigt mal wieder die unnötigen Kilos, die keiner braucht? Dein Bauchumfang macht dir auch wieder zu schaffen und deine Hosen passen schon länger nicht mehr?

Aber du kannst dich nicht dazu motivieren etwas zu verändern?

Dabei braucht es nur ein paar wenige Schritte, um dich in deinem Körper wohlfühlen zu lassen.



Filmt euer liebstes Workout und erklärt worauf man dabei achten muss

Filmt ein leckeres und gesundes Rezept als Kochvideo ab.

Redet mit einer/einem FreundIn über eure Erfahrungen eurer Abnehmreise und teilt diese Audio

Schreibt ein paar Worte darüber, wie gut es sich anfühlt, den Traumkörper erreicht zu haben

Und viel wichtiger: Connectet euch mit der KlicKlac Community und tauscht euch stetig über eure Fortschritte aus! Denn nur so bleibt die Motivation erhalten!

Wir haben bereits zahlreiche Ratgeber, die dich mit Tipps und Tricks an die Hand nehmen, um deinen Traumkörper zu erreichen. Und haben zusätzlich noch welche auf Lager, die in den nächsten Wochen veröffentlicht werden. Dabei fokussieren diese sich vorzugsweise auf eine Ernährungsumstellung. Wir zeigen euch, dass kein exzessiver Sport notwendig ist, um ein paar Kilos zu verlieren. Und das der gefürchtete Jojo-Effekt nach Diäten nicht einsetzen wird, wenn du dir die richtige Ernährung aussuchst.Du willst deine eigenen Erfahrungen auf deiner Reise zum Traumgewicht teilen?Wir freuen uns über jede Erfahrung! Egal, ob du unseren Ratgebern widersprechen willst, deinen ausgetüftelten Sportplan verbreiten oder ein paar gesunde Rezepte teilen möchtest. Nur zusammen lässt es sich gegen die fehlende Motivation ankämpfen!Also nehmt ein Video auf, sagt ein paar Worte oder tippt eure Gedanken ab, um auch andere dabei zu unterstützen gesund und schlank zu werden.Ein paar Anregungen für eure potentiellen Veröffentlichungen:Wir wollen mit diesem Beitrag in keiner Weise implizieren, dass nur schlanke Körper das Traumgewicht darstellen können. Euer Körper ist so perfekt, wie ihr euch in diesem wohlfühlt!Mehr Infos und Video-Tutorials unter https://klicklac.de/was-ist-klicklac/ F&A unter https://klicklac.de/service/brauchst-du-hilfe/?id=... Instagram: https://www.instagram.com/klicklac4u Facebook: https://www.facebook.com/KLICKLAC4U Twitter: https://twitter.com/de_klicklac Tiktok: https://www.tiktok.com/ @klicklac4uindayi editionDiltheyweg 564287 Darmstadtwww.klicklac.de#support #abnehmen #ernährung #sport #community #gemeinsamstark #zusammen #motivation #gewicht #traumkörper #schlank #gesund #gesundheit #veröffentlichen #teilen #audio #video #text #ratgeber