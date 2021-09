Zu viel Obst macht krank und dick!

Fett im Obst

Obst macht nicht satt

Das gilt auch für Säfte



Das ESSENS-DRAMA und das ENDE DES ÜBERGEWICHTS von Dantse Dantse

Apfel, Orange, Birne, Mango, Ananas, Kokosnuss und Co. sind super gesund und lecker, aber ihr Verzehr kann leider auch unangenehme Folge haben, wenn man sie zu oft zu sich nimmt. Sie können sogar fett machen, denn in den Früchten verstecken sich auch Kohlenhydrate und Fruchtzucker (Fructose).Obst allein macht außerdem nicht richtig satt und wir tendieren dann dazu, zu viel davon zu essen und somit befördern wir viele Zucker in unseren Körper. Dazu kann Fruchtzucker (wenn er in großen Mengen vorhanden ist) im Gehirn ein Hungergefühl auslösen, bzw. er führt nicht dazu, dass das Gehirn uns sagt, dass wir satt sind. Man neigt deswegen dazu, noch mehr zu essen, obwohl man keinen Hunger hat. So kann man mit Obst viele Kalorien ansammeln und dabei gegen die gute Absicht abzunehmen handeln.Viele wissen es nicht. Gemessen an den enthaltenen Kalorien, ist zum Beispiel Apfelsaft gefährlicher für die schlanke Linie als Bier: 100 ml Pils enthalten ca. 42 kcal während Apfelsaft bei der gleichen Menge 47 kcal enthält.Reine Säfte und frisch gepresste Säfte sind gesund und haben sehr viele Nährstoffe, können aber auch krank und dick machen, wenn man sehr viel von ihnen trinkt. Außerdem sollte man ihren Zuckergehalt keineswegs unterschätzen. Fruchtzucker steht Haushaltszucker in nichts nach.