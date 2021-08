Zu viel Harmonie in der Familie macht Kinder krank! – Hörprobe

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Fallschirmkinder sind Kinder, die ohne Werte, Grenzen und Ordnung erzogen werden.Sie lernen, dass sie alles bekommen können was sie möchten, denn ihre Eltern ziehen ihnen keine Grenzen auf. Es gibt keine Konsequenzen für ein schlechtes Verhalten der Kinder. Außerdem werden sie entweder zu sehr gelobt oder zu stark kritisiert. Es herrscht kein adäquates Verhältnis zu den Tatsachen bzw. den Taten der Kinder.Die Kinder werden so erzogen, wie Menschen, die aus einem Flugzeug hinausgeworfen werden und dann alleine schauen müssen, wo und wie sie auf dem Boden landen und wie sie dann unten mit der Realität klarkommen.Wenn Kinder nicht gelernt haben, dass soziale Kompetenzen und Werte wie Respekt, Empathie, Zuhören, Geduld, Fleiß, Demut und Dankbarkeit die wahren Faktoren sind, die ihr Glück da draußen in der Welt bestimmen werden, haben sie kaum Chancen und Möglichkeiten sich zurechtzufinden und ihr Leben zu leben.Sie finden da draußen nicht die propagierte, antiautoritäre, freie Welt. Was entsteht in den Kindern? Wut, Aggression, Gewalt, Komplexe, Verwirrung, Ängste, Sorge, Unsicherheit und Unverständnis. Sie spüren die Ablehnung und sind verwirrt. Wir können uns dann vorstellen welche Folgen das für die Seele der Kinder hat.Die betroffenen Kinder ziehen sich zurück, wenn Konflikte auftauchen. Sie sind Harmonie zu sehr gewöhnt. Sie sehnen sich nach Liebe und Nähe, doch wenn sie entsteht, können sie diese oft nicht ertragen. Außerdem träumen sie von einem Leben, das sie nicht haben. Sie denken, dass sie immer zu kurz zu kommen, das falsche Leben leben, den falschen Partner haben, den falschen Beruf ausüben, den falschen Körper besitzen usw. Das Leben wird für sie zu einer Last, der Job wird ihnen zum Druck. Darüber hinaus machen Beziehungen und Sex sie nur unglücklich. Ihre eigenen Kinder und ihre eigene Familie wird sich wie eine Belastung für sie anfühlen. Sie leben nicht mehr, sie überleben nur noch. Jeder Tag wird für sie eine Herausforderung. Die Folgen sind immens.