Zimtschnecken Tag! Süß, doch ungesund – Spruch des Tages // 04.10.2021

Zimtschnecken sind süß und gerne gesehen als Frühstück und Reise Snack, wenn eine Bäckerei vorhanden ist. Es sollte aber nicht als Überraschung kommen, dass Zimtschnecken nicht das gesündeste Essen sind.Natürlich gibt es Zimt und Zucker, ungesund an sich, aber auch das Weizenmehl und die Milch sind ungesund, so wie vieles mehr.Die einen werden jetzt vielleicht sagen „Mann kann nicht alles vollkommen gesund machen, es wird immer etwas Ungesundes drin sein“, jedoch ist dies keine Ausrede sich nicht gesünder zu ernähren.Ungesundes kann man ab und zu, es ist ja nicht verboten für den Körper, es kommt jedoch auf die Masse an, und wie viel das Ungesunde mit dir anstellt.Es gibt auch „gesündere“ Varianten des Ungesunden. Für Zimtschnecken z.B. gibt es neben den vielen über glasierten, überzuckerten auch Vegane Apfel Zimtschnecken. Sie besitzen immer noch Zucker, aber im Vergleich zu den vielen anderen Rezepten sind sie auf der gesünderen Seite.500 g Mehl, Typ 550250 ml Sojamilch (Sojadrink)1 Würfel Hefe60 g Rohrohrzucker80 g Margarine2 TL, gehäuft Zimt1 TL, gestr. Salz2 Äpfel, z.B. Elstar1 Zitrone(n), den Saft davon50 g Margarine, geschmolzen, für die FüllungZuckerZimt200 g Puderzuckeretwas WasserNährwerte pro Portionkcal 4373Eiweiß 104,80 gFett 134,97 gKohlenhydr. 675,27 gDas Mehl in eine Schüssel sieben. Den Hefe würfel zerbröseln und mit 3 EL handwarmer Milch und einem Löffel Rohrohrzucker verrühren. Die Hefe Mischung in eine Mulde im Mehl geben, mit etwas Mehl bestäuben und 10 min an einem warmen Ort gehen lassen.Derweil die Pflanzenmargarine schmelzen und die Milch dazugeben, sodass beides handwarm ist.Zucker, Zimt, Salz, Margarine und Milch zum Mehl mit der Hefe Mischung geben und mit dem Knethaken solange kneten, bis ein homogener Teig entsteht. Wenn der Teig an der Schüssel kleben bleibt, noch etwas Mehl hinzufügen.Die Teigschüssel mit einem sauberen Küchentuch abdecken und mindestens 30 min gehen lassen. Das gelingt gut, wenn man den Backofen auf 50 Grad vorheizt und dann auf 30 Grad herunterstellt, wenn man die Teigschüssel hineinstellt.Die Äpfel schälen, entkernen und würfeln und mit dem Zitronensaft erhitzen, bis die Apfelstücke weich sind. Gut abtropfen lassen.Den Teig auf einer bemehlten Fläche auf Backblechgröße ausrollen. Mit der geschmolzenen Margarine großzügig bestreichen. Die Apfelstückchen gleichmäßig verteilen und die Teigfläche mit Zimt und Zucker großzügig bestreuen. Dabei 1 cm Rand lassen.Den Teig vorsichtig aufrollen und in ca. 3 cm dicke Scheiben schneiden.Diese gleichmäßig auf einem Backblech mit Backpapier verteilen. Das Blech mit einem sauberen Tuch abdecken und noch mal 15 min gehen lassen.In dieser Zeit den Ofen auf 225 Grad (Ober-/Unterhitze) vorheizen. Das Backblech in Ofen geben, den Ofen auf 250 Grad hochstellen und die Schnecken 10 Minuten backen.Nach dem Erkalten aus dem Puderzucker mit etwas Wasser einen Zuckerguss herstellen und die Schnecken damit bestreichen.Dann schaue dir doch den Ratgeber von Tabou B. B. Brown an: „Vegan 3.0 – Gesund und geheilt durch Fleisch-Vegan“Erhältlich auf:Folge uns auch auf Instagram Facebook und Twitter!