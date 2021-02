Wo beginnt Selbstliebe? Spruch des Tages // 03.02.21

Selbstliebe, Body Positivity, Self-care – das sind Sätze und Wörter, die man momentan überall hört. Sich um sich selbst zu kümmern und Positiv zu sein ist gerade im Trend. Und das ist auch gut so! Wir alle haben bloß ein Leben, einen Körper, eine Psyche – das alles müssen wir schützen und uns drum kümmern. Wenn wir das nicht machen wird es keiner machen.

Aber die Frage bleibt doch: Was ist Selbstliebe überhaupt und wo beginnt sie?

„Liebe dich, wie du bist.“

Vergleiche führen dich direkt in den Selbsthass

Finde mehr über das Thema Selbstliebe heraus in Emilia Sophie-Kamils Buch:

Über die Autorin:



Über den Verlag:

Die Grundsteine für unser Selbstwertgefühl werden bereits in unserer Kindheit gelegt. Kinder, denen nie beigebracht wird, dass ihr Leben einen Sinn hat, dass sie etwas bedeuten werden große Probleme haben das später in ihrem Leben zu erlernen.Häufig ist diesen Menschen gar nicht bewusst woher diese Gefühle kommen. Sie können sich nicht erklären, warum sie konstant unglücklich sind und das Gefühl haben, dass sie nichts wert sind. Dafür sind wir eigentlich viel zu loyal zu unseren Eltern. Sie haben uns ernährt, uns großgezogen und viele Jahre ein sicheres Leben ermöglicht. Keine von uns will ihnen vorwerfen, dass sie uns nicht bloß positive Eigenschaften vererbt haben.Gerade das ist jedoch wichtig. Die Selbstliebe-Bewegung versteht häufig einen zentralen Aspekt falsch. Immer wieder hört man, dass man sich selbst so nehmen soll wie man ist. Aber das stimmt so nicht ganz. Wir müssen nicht unsere negativen Eigenschaften lieben, um uns lieben zu können. Viel eher sollten wir an diesen negativen Eigenschaften arbeiten, weil wir uns selbst lieben. Weil wir die beste Version von uns sein wollen. Dazu gehört auch unsere Kindheit aufzuarbeiten und möglicherweise auch die Fehler der Leute zu realisieren, die uns Leben gegeben haben. Unsere Eltern sind keine perfekten Menschen, genauso wenig, wie wir perfekte Menschen sind.Allerdings ist auch das andere Extrem nicht gesund. Wer sich konstant einredet, dass er nichts an sich ändern könne, weil er ja alles von seinen Eltern geerbt habe hält sich selbst davon ab zu wachsen. Er nimmt sich selbst die Möglichkeit sich zu verbessern.Wie häufig gucken wir andere Menschen an und denken, dass wir gerne hätten was diese haben? Wir häufig sind wir neidisch auf unsere Freunde und ihren Erfolgen, manchmal sogar auf komplette Fremde, von denen wir kaum etwas wissen. Ständig fokussieren wir uns auf das was wir nicht haben und nicht das, was wir sind und was wir tatsächlich besitzen. Das ist einer der größten Fehler, die wir machen können. Wir werden niemals sein, wie jemand anderes. Und das ist auch gut so, denn wir sind einzigartig und einzigartig vollkommen auf unsere ganz eigene Art und Weise.Es gibt viele Wege zu Selbstliebe, aber wir werden nie daran vorbeikommen uns mit unseren eigenen Fehlern auseinanderzusetzen. Sobald wir das jedoch geschafft haben befinden wir uns auf dem Weg zur Besserung, dem Weg zu einem glücklichen Leben.

Emilia Sophie Kamil ist Deutsch-Französin, geboren 1989, und ledig. Sie lebt im Winter in Frankreich und im Sommer in Deutschland. Sie liebt es, durch die ganze Welt zu reisen und über die verschiedenen Kulturen zu schreiben, die sie unterwegs kennenlernt.