Wie wirst du zu einem besseren Menschen? – Dantses Wegweiser-Buch für ein erfülltes Leben.

Dantse Dantse hat in diesem Buch all seine wichtigsten Erfahrungen, Weisheiten und Zitate, welche er in vielen Lebensbereichen anwendet. Somit gibt er euch die Chance von ihm zu lernen. Er will, dass auch ihr von seinen Erfahrungen profitieren könnt.Themen so relevant, gehaltvoll und vielfältig wie die bunten Edelsteine…Die Themen, um die sich die wichtigen Weisheitssprüche und großartigen Gedankengänge in diesem Buch drehen, sind schildernd bunt und vielseitig. Sie reichen von Sexualität mit den Unterthemen Monogamie, Polygamie, Liebe, Hass, Geschlechter (Mann und Frau) über Familiengestaltung, Eltern, Kinder, ein gutes Zusammenleben und eine gelungene zwischenmenschliche Kommunikation. Außerdem das Arbeitsleben, Scheitern, Erfolg, Versagen, Rassismus, kulturelle Vielfalt, kulturelle Unterschiede, Ausweglosigkeit, Hoffnung, Dankbarkeit, Demut, Freude, Zufriedenheit und Freiheit. Es gibt keinen Menschen, den diese Schatzkiste nicht unberührt lässt, den sie nicht erfreut und bereichert und zu dem nicht mindestens ein Schmuckstück wie angegossen passt.