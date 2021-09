Wie wird deine Weiblichkeit beeinflusst? // Spruch des Tages 07.09.21

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Deine Ernährung beeinflusst deine Weiblichkeit mehr als du denkst

Mütterliche Vererbung

Andere Frauen

Männer und Männerblicke zählen auch zur Weiblichkeit

Stars und Models

Wegen des hohen Gehalts an Hormonen und Chemikalien in der heutigen Ernährung muss eine Frau, die ihre Weiblichkeit liebt, mit Vorsicht essen und bestimmte Lebensmittel sehr kontrolliert zu sich nehmen. Dazu gehören Lebensmittel wie z.B. Milchprodukte, Fastfood, Fertigprodukte gesüßte und kohlensäurehaltige Getränke (inkl. Wasser), Weißmehl, Alkohol und Zucker.Dies sind Produkte, die den Hormonhaushalt der Frau und eine gute Stoffwechselfunktion schnell stören können. Frauen haben heutzutage zum Beispiel immer häufiger einen größeren Busen und Fetteinlagerungen im Bauchbereich.Die schlechte Ernährung ist die Ursache und die Konsequenz ist das vermehrte Auftreten von Brustkrebs, Übergewicht sowie der Zuckerkrankheit und anderen chronischen Krankheiten.Als erste Frau im Leben prägt die Mutter das Weiblichkeitsbild ihrer Tochter sehr stark. Sie spielt eine entscheidende Rolle in der Vermittlung weiblicher Werte an das junge Mädchen. Diese Vermittlung passiert aktiv oder passiv und hängt dabei auch von den unbewussten Botschaften ab, die Mütter ihren Töchtern senden.Mädchen sehen und verstehen genau, wenn ihre Mütter etwas tun, weil sie z.B. kein Selbstvertrauen haben, sich schämen, etwas verstecken wollen oder sie eine bewusste und glückliche Entscheidung treffen.Mädchen haben oft die Tendenz, das Verhalten ihrer Mütter unabhängig von ihrer Ausdrucksweise zu reproduzieren, egal ob positiv oder negativ. Wenn die Mutter beispielsweise fast nur Hosen anzieht, um etwas zu kaschieren, und auch voll dazu steht, tendiert die Tochter später auch dazu Hosen zu tragen, um ihre Beine zu kaschieren, von denen sie glaubt, sie seien nicht schön.Andere Frauen wie Freundinnen, Schwestern, Kolleginnen beeinflussen die eigene Weiblichkeit. Frauen tauschen sich ständig aus und werden untereinander zu Vorbildern. So beeinflussen sie sich gegenseitig.Der Grad des Einflusses von Frauen aufeinander hängt dabei vom Grad des Einflusses ab, den jede Frau von ihrer eigenen Mutter vermittelt bekommen hat. Das Zuhause bleibt immer die Wiege der Weiblichkeit, egal in welcher Form.Frauen werden sehr oft an männlichen Maßstäben gemessen. Ein negatives Bild von Weiblichkeit ist sehr stark von Männerwünschen und -blicken beeinflusst. Oft wird sie in Bezug zu Männern definiert.Die männliche Sichtweise auf die Frau nehmen viele Frauen sehr ernst und sie passen sich so an, dass sie den Männern gefallen. So entscheiden Männer maßgeblich mit, was weiblich ist oder nicht.Viele Frauen sehen in Stars und Models ihre Vorbilder. Alles was sie machen, was sie anziehen, was sie essen, wie sie sich ausdrücken, hat einen enormen Einfluss auf andere Frauen, egal ob positiv oder negativ.Zum Beispiel gibt es immer wieder Frauen, die etwas an sich verändern lassen wollen, weil die Stars es genauso gemacht haben und vor der Kamera vor Glück, Schönheit und Wohlstand strahlen.Im Netz werden meist Bilder dieser Frauen im Internet geteilt und sie entsprechen den Idealen.Oft sind es aber Stars, die sich Schönheits-OPs unterziehen und ihre Bilder bearbeiten lassen, aber das interessiert niemand.Auf jeden Fall spielt das Frauenbild, dass diese weiblichen Stars vermitteln, eine große Rolle bei der Definition anderer Frauen von Weiblichkeit.… Und in deiner Lieblingsbuchhandlung!Der aus Kamerun stammende Allround-Mehrfach-Bestsellerautor mit weit über 120 Büchern auf Deutsch, darunter Ratgeber, Sachbücher zu den Themen Gesundheit, Psychologie, Kindererziehung und Romanen, Verleger, Gründer, Experte für Ernährungs-, menschliche Verhaltens- und Persönlichkeitsentwicklungswissenschaften, sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach Dantse Dantse arbeitet und lebt in Darmstadt.Folge uns auch auf Instagram Facebook und Twitter