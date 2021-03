Wie veränderte Corona unser Konsumverhalten? - Spruch des Tages 18.März

Um das Konsumverhalten genauer betrachten zu können, ziehen wir den Global Consumer Pulse Survey von Deloitte heran. Dieser umfasst volljährige Verbraucher aus 18 Ländern und stellt eine fortlaufende Studienreihe dar, was ermöglicht die Ergebnisse über die Zeit hinweg vergleichen zu können. Der Beobachtungszeitraum beginnt im April 2020. Detaillierte Ausführungen der Ergebnisse sprengen den Rahmen dieses Beitrags , deswegen begrenzt dieser Artikel sich auf generelle Einblicke.(Falls vertiefende Einblicke gewünscht sind, schau gerne bei Deloitte vorbei)Durch den Lockdown ist der Fokus des Handels unweigerlich auf Online-Handel gelegt worden. Das Einkaufen in lokalen, stationären Geschäften war meist nicht mehr oder nur zum Teil möglich. Die Solidarität der Deutschen gegenüber den regionalen Geschäften zeigte sich jedoch in den Verkaufszahlen. Bevorzugt wurden lokale statt globaler Geschäfte unterstützt, auch im Onlinegeschäft.Ein Phänomen, das am Anfang der Pandemie zu beobachten war, ist das „hamstern“ von Vorräten. Alltägliche, haltbare Güter wurden in einer Menge nachgefragt, die die Läden vor Ort kaum bedienen konnten. So stieg zum Beispiel die Nachfrage nach Konserven, Mehl, Teigwaren und Toilettenpapier enorm. Das war jedoch nur in der ersten Well zu beobachten, da diese die größte Unsicherheit mit sich brachte.Die Unsicherheit ist es auch, die die Menschen keinerlei großen Investitionen machen ließ. Geld wurde gespart, es wurde sich auf den Notfall vorbereitet. Da viele finanziell in Engpässe gerieten aufgrund Jobverlust oder Kurzarbeit, bereitete man sich finanziell auf schwere Zeiten vor. Auch beim Thema reisen tendieren die Menschen eher zu näheren, nationalen Reisezielen, statt weit weg zu fahren.Investiert wird vor allem in Lebensmittel, da die Gastronomie geschlossen ist und essen gehen somit keine Alternative mehr bietet. Zudem profitieren die Lieferservices von dieser Situation. Die Menschen sind bereit einen Aufpreis zu zahlen, damit sie nicht in öffentliche Geschäfte gehen müssen und ihre Gesundheit schützen können.Corona hat das Konsumverhalten Deutschlands also durchaus verändert. Auch wenn der Trend mittlerweile, aufgrund der sinkenden Fallzahlen, wieder zurück zur Normalität ging.Festzuhalten ist jedoch, dass digitale und mobile Zahlungsmethoden, sowie die Digitalisierung und Anschluss an Lieferdienste den Handel durchaus vorangetrieben haben und somit ein Stück der Herausforderungen Coronas uns im Alltag erhalten bleibt.