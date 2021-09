Wie sehen Deutschlands Sexfantasien aus? Sexanzeigen und ihre Antworten!

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

Über das Buch

Du möchtest mehr lustige Sexanzeigen und Antworten lesen? Dann kaufe dir jetzt das Buch „Deutsche Sexfantasien – Deutschland geht fremd“ von K.T.N Len’ssi!

Anzeigen von Frauen bekommen mehr Antworten, als Anzeigen von Männern, oder Anzeigen wie „Paar sucht sie“ weniger Rückmeldungen bekommen als Anzeigen wie „sie sucht Paar“. Bei der Wortwahl wirst du merken, dass Schwule zum Beispiel viel direkter sind als andere und Frauen viel diplomatischer.Diese echten SEXANZEIGEN UND ANTWORTEN verraten viel über deutsche Sexgeheimnisse. Insgesamt findest du in diesem Buch 57 Anzeigen und über 300 Antworten. Erfahre, was die Menschen im Netz in Sachen Sex suchen und worüber sie lachen.Die Anzeigen sind lustig und sind eine gute Lektüre, wenn man einfach lachen möchte. Dieses Buch ist zum Lachen und zum Entspannen mit sehr lustigen und unerwarteten Texten.Erhältlich bei:und in der Buchhandlung deines Vertrauens!Der Verleger:Der aus Kamerun stammende Allround-Mehrfach-Bestsellerautor mit weit über 120 Büchern auf Deutsch, darunter Ratgeber, Sachbücher zu den Themen Gesundheit, Psychologie, Kindererziehung und Romanen, Verleger, Gründer, Experte für Ernährungs-, menschliche Verhaltens- und Persönlichkeitsentwicklungswissenschaften, sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach Dantse Dantse arbeitet und lebt in Darmstadt.WARNUNG: Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.Folge uns auch auf Instagram Facebook und Twitter!