What is Love? // Spruch des Tages 14.07.2021

What is Love?Überall, aber besonders in den westlichen Ländern, ist die Liebe ein Konsumgut geworden. Sie ist mit Genuss und mit dem Leib verknüpft. Wir verwechseln wahre Liebe mit „Leibliebe“, die wir am häufigsten leben und erleben. Sie muss schnell gehen, sie muss perfekt sein, sie muss sofort genießbar sein, sie ist zielorientiert, sie ist konditioniert und beeinflussbar. „Wenn es mir passt, liebe ich, wenn es mir nicht passt und es mir keine Vorteile bringt, liebe ich nicht.“ Ja, wie eine Hose, die man in einem Kaufhaus kauft. Sobald die Hose nicht mehr gefällt, wird sie weggeworfen und die nächste kommt. Je modischer, desto schöner. Die Liebe wird zur Modesache erklärt und wird wie eine Ware definiert: „So soll meine Liebe sein“, „So soll sie aussehen“, „So will ich lieben“ usw. Dies sind die Merkmale unserer Vorstellung von der Liebe. Wir lieben heute, morgen hassen wir die Person, die wir gestern angeblich noch geliebt haben. Diese Art von Liebe macht die Menschen gleichgültig, wenn sie im Liebesempfänger keinen Profit für sich selbst erkennen. Bei dieser Art von Liebe geht es meist um den Partner, die Eltern, die Geschwister, die Freunde. Die Liebe zu Fremden entfällt ganz.