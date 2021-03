Werte, die beruhigen sollen und uns den Tod bringen – Spruch des Tages // 10.03.21

Das Grundkonzept allein ist bereits seltsam. Der ökonomische Aspekt wird über die allgemeine Gesundheit hervorgehoben. Warum müssen diese schädlichen Stoffe überhaupt genutzt werden? Können wir nicht Mittel finden, um ohne sie auszukommen? Denn eins ist klar: eigentlich sollten wir generell Dinge vermeiden, die uns schaden könnten.Konstant wird darauf hingewiesen, dass jeder Mensch ein Individuum ist. Und doch – gerade bei einem Thema, welches so wichtig für unsere Gesundheit ist wird es ignoriert? Wie kann man davon ausgehen, dass die gefährliche Grenzlinie bei allen Menschen die gleiche Masse ist? Hat die gleiche Menge eines schädlichen Stoffes dieselbe Wirkung auf ein 1,60 großes und 50 Kilogramm schweres Mädchen, wie auf einen 2 Meter Mann mit dem doppelten Gewicht? Und wie sieht es bei schwangeren oder Vorerkrankten Personen aus? Es scheint beinahe unmöglich, dass man hier die gleiche Gefahr für alle Menschen erwarten kann...Selbst wenn wir davon ausgehen, dass die angegeben Grenzwerte innerhalb eines einzelnen Produktes tatsächlich unschädlich sind wird immer wieder vergessen, dass wir ja nicht bloß ein einzelnes Produkt pro Tag essen. Nein, stattdessen stopfen wir uns mit tausend unterschiedlichen Produkten am Tag voll. Dementsprechend akkumulieren sich die Werte massiv und ergeben einen Gift-Cocktail, dessen Auswirkungen wir überhaupt nicht einschätzen können.Allein diese zwei Aspekte der Grenzwerte zeigen, wie wichtig es ist sich über die bestehenden Problematiken bei ihnen im Klaren zu sein. Nur so können wir unsere eigene Gesundheit schützen!