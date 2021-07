Depression,…Gesund bleiben und gesund sein kann so einfach sein, denn dein Körper weiß sich selbst zu heilen. In diesem hilfreichen Nachschlagewerk findest du wertvolle und einfache Tipps und Tricks wie du deinen Körper bei der Selbstheilung unterstützt und deine Gesundheit selbst fördern kannst, ohne Medikamente, einen Arzt oder Apotheker.Inhalt des BuchesDas Buch ist in fünf spannende Teile unterteilt: