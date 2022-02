Weltkrebstag: Das solltest du wissen

Am 4. Februar war Weltkrebstag

und zu diesem Anlass möchten wir dich mit Informationen über die Entstehung und Bekämpfung dieser Krankheit versorgen.

KREBS-BESIEGER - Du kennst sie nicht? Lebensmittel und eine afrikanisch inspirierte Ernährung, die Krebs vorbeugen und ihn bekämpfen

Der Sieg über Krebs - Wenn Krebs aufhört eine Krankheit zu sein und zu einem Symptom wird, steht die Macht der Ernährung im Zentrum

Über die Autoren:

Der Weltkrebstag findet jedes Jahr am 4. Februar statt und ist eine globale Initiative unter der Leitung der Union für Internationale Krebskontrolle (UICC). Ihr Ziel ist eine Welt, in der Millionen von vermeidbaren Krebstoten gerettet werden. Dafür wollen sie das weltweite Bewusstsein schärfen, die Aufklärung verbessern und persönliches, kollektives und staatliches Handeln anregen.Jedes Jahr finden auf der ganzen Welt Hunderte von Aktivitäten und Veranstaltungen statt. Dabei kommen Gemeinschaften, Organisationen und Einzelpersonen an allen möglichen Orten und auch im Internet zusammen und erinnern daran, dass wir alle bei der Verringerung der globalen Auswirkungen von Krebs mithelfen müssen.Eigentlich leben wir in einer Zeit beeindruckender Fortschritte in der Krebsprävention, ‑diagnose und -behandlung. Aber trotzdem stoßen viele Menschen, die eine Krebsbehandlung suchen, auf Hindernisse. Dabei spielen Faktoren wie Einkommen, Bildung, geografische Lage und Diskriminierung eine Rolle.Das diesjährige Thema des Weltkrebstages lautet “Close the Care Gap” und zielt darauf ab, das Bewusstsein für diese Gerechtigkeitslücke zu schärfen. Denn sie betrifft fast jeden und kostet Leben.Auch wir von indayi edition möchten dabei helfen, die Versorgungslücke zu schließen, um eine Welt ohne vermeidbare Krebstote zu schaffen.Deshalb haben wir zahlreiche Ratgeber der Autoren Dantse Dantse und Tabou B. B. Braun zu diesem Thema im Angebot:So zum Beispiel:Erhältlich bei:Erhältlich bei:Und viele weitere hilfreiche Krebsratgeber findest du auf indayi.de Tabou B.B. Braun ist ein freier und unabhängiger Denker und investigativer Autor, der gerne über schwierige und unbeliebte Themen schreibt. Er ist spezialisiert auf Schwierigkeiten und Probleme in den Bereichen Job und Karriere, Beziehung und Familie, Lebensplanung, Gesundheit, psychische Blockaden und viele mehr. Er berät und begleitet Menschen, damit sie erfolgreich wachsen und mit ganz einfachen, leichten und genialen innovativen Techniken und Tipps ihr Leben meistern können. Der Deutsch-Kameruner wohnt in Darmstadt, der deutschen Stadt der Wissenschaften.Dantse Dantse stammt aus Kamerun und ist Experte für Ernährung, menschliche Verhaltens- und Persönlichkeitsentwicklung. Außerdem ist er ein mehrfacher Bestsellerautor mit über 120 Büchern (Ratgeber, Romane und Sachbücher zu den Themen Gesundheit, Psychologie, Kindererziehung). Auch ist er Verleger, Gründer sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach. Er arbeitet und lebt in Darmstadt.Die Bücher von Dantse Dantse verändern das Leben tausender Menschen. Denn sie sollen helfen, den Horizont zu erweitern, die Welt ein Stück zu verbessern und Afrika zu ehren.Seine innovative und unnachahmliche afrikanisch inspirierte Wissens- und Lebenslehre „DantseLogik“, www.dantse-logik.com , hat ihn zu einem begehrten und gefragten Erfolgscoach gemacht. Mit ihr hilft er Menschen, ihre Ziele zu erreichen und nachhaltig ganzheitlich erfolgreich und glücklich zu sein und Krankheiten ohne Medikamente zu bekämpfen.Sein Motto ist Aktion und gleichzeitig Programm „Allein dein Erfolg ist meine Messlatte, dafür stehe ich mit meinem guten Namen und Ruf“. Dantse DantseEmail: leser@dantse-dantse.comSchriftsteller und Verleger: www.indayi.de Wissenslehrer: www.mycoacher.jimdo.com Gründer: www.klicklac.de WARNUNG: Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.