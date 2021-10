Weizen ist überall – Weltnudel- und Pasta-Tag

Ob du es nämlich glaubst oder nicht, Krebs kann durch Ernährung ausgelöst werden, vor allem durch besagten Weizen.

Wie Krebs ernährt wird



Welche Informationen stellt dieses Buch bereit?

Dafür müsste frühzeitig vorgesorgt werden. Das gilt auch, wenn man bereits erkrankt ist. Die besten Mittel gegen Krebs sind Ernährung und Lebensstil. Wenn man seine Ernährung rechtzeitig ändert, trägt das also aktiv dazu bei, das Risiko einer Erkrankung zu senken. So kann man die Krankheit auch komplett besiegen. Oder zumindest ihre Entwicklung verzögern und die Ausbreitung verringern. Das gilt auch bei genetischer Veranlagung.Die richtige Ernährung besteht nicht nur aus gesunder Ernährung, sondern die richtigen Lebensmittel zu sich zu nehmen. Unsere Lebens- und Essgewohnheiten haben sich in den letzten Jahren verändert. Dadurch haben unter anderem Krebserkrankungen zugenommen. Das ist hauptsächlich in den westlichen Ländern der Fall.Was Krebs ist.Was die Entwicklung von Krebs fördert.Die Ursachen von Krebsentstehung.Wie Tee und Kaffee krebserregend sein können.Welche Lebensmittel Krebs fördern.Eine Liste krebserregender Chemikalien und Gifte.Wie Fettmangel Krebs verursachen kann.Wie Entzündungen im Körper Krebs auslösen.Welche Getränke Krebs auslösen.Auswirkungen von Vitaminen und Mineralstoffen.Wo man Zusatzstoffe in Lebensmitteln findet.Und vieles mehr.Der Autor erweitert das Wissen der Leser wie selten ein Buch zuvor. Es gibt sehr viele neue Informationen über neue Stoffe und Lebensmittel. Thalia



Der aus Kamerun stammende Bestsellerautor mit weit über 120 Büchern auf Deutsch. Darunter Ratgeber wie auch Sachbücher zu den Themen: Gesundheit, Psychologie, Kindererziehung und Romanen. Verleger wie auch Gründer, sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach Dantse Dantse arbeitet und lebt nun in Darmstadt.