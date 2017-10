Weihnachtsbaumverkauf Hessen 2017

Der Weihnachtsbaumverkauf geht auf die Hochsaison zu. Weihnachten 2017 ist nicht mehr weit entfernt und die ersten Planen bereits das große Fest.





Egal ob im Sauerland oder in den großen Städten. Hessen bietet bereits jetzt schon erste Informationen über den Weihnachtsbaumverkauf 2017 an. Dabei kommt jeder auf seine Kosten und kann seinen perfekten Christbaum finden. Egal ob man ihn selber schlagen oder schon fertig kaufen möchte. Den perfekten Baum werden Sie auf jeden Fall finden. Dank frühzeitiger Planung können Sie dann die Tage vor Weihnachten gemütlich auf dem Weihnachtsmarkt genießen.19. bis 23. Dezember: 9:00 - 17:00 UhrFreitag: 9:00 - 12:00 Uhr55232 AlzeyFriedrichstr. 26Tel.: 06731 / 99674-026. November: 12:00 - 16:00 UhrSo., 4. Dezember, 12:00 - 16:00 UhrSa., 10. Dezember, 11:00 - 16:00 UhrSo., 11. Dezember, 11:00 - 16:00 UhrSa., 17. Dezember, 11:00 - 16:00 UhrSo., 18. Dezember, 11:00 - 16:00 UhrOber Olm, Am Wald 14Tel.. 06131/7388610. und 11. Dezember: 10:00 - 17:00 Uhr17. und 18. Dezember: 10:00 - 17:00 UhrIm Wald 16Tel.: 06139/37016. Dezember: 14:00 - 16:30 Uhr17. Dezember: 8:00 - 13:00 UhrDieburger Straße 255Tel.: 06151/4091-0Weitere ausführlichere Infos finden Sie hier