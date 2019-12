Wasser als Dickmacher/Spruch des Tages 27. Dezember 2019

Ich trinke nur, wenn ich Durst habe. Es gibt Tage, an denen ich nur zwei Gläser Wasser trinken. Viele westliche Ärzte würden Alarm schlagen. Es gibt aber Tage, an denen ich an einem einzigen Abend einen Liter Wasser trinke, so wie mein Körper es gesund braucht. Ich vertraue ihm einfach. Erstaunlicherweise habe ich kaum Beschwerden, die nach Meinung der Experten auftauchen sollten, weil ich mich nicht zwinge, zwei bis drei Liter am Tag zu trinken.Tabou B. B. Braun aus: „Fettbauch Generation“WARNUNG:Das Lesen der Bücher von Tabou B. B. Braun kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.