Was sind Hormone?/Spruch des Tages 24. August 2020

Hormone transportieren Informationen. Sie wurden Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckt und sind Botenstoffe unseres Körpers. Sie dienen als Informationsleiter von einem Organ oder einem Gewebe zum anderen. Außerdem gelangen sie über unser Blut zum Bestimmungsort.Darüber hinaus sind sie Übermittler zwischen Organen und einzelnen Zellen, damit biologische Prozesse und Funktionen im menschlichen Körper richtig ablaufen. Wie zum Beispiel:FettstoffwechselNahrungsaufnahmeSexual-Entwicklung bei Mann und FrauKnochenwachstumRegelung der Emotionen und des Verhaltens. Die sexuellen Hormone sind mit zuständig für typisch weibliche oder männliche Emotionen und deren Verhalten.Das Hormonsystem kontrolliert und regelt die meisten Prozesse im Körper und die Entwicklung des menschlichen Körpers.Dadurch steht es in enger Verbindung mit dem Nervensystem im Gehirn. Deswegen entscheiden auch die Hormone mit über den Zustand unserer Seele.Wann, wieviel, welche usw. Hormone ausgeschüttet werden, bestimmt das Gehirn. Darüber hinaus wird das Hormonsystem zum großen Teil vom Gehirn aus gesteuert. Über Signale steuert das Gehirn unterschiedliche Funktionen im Körper; wie etwa:BlutdruckKörpertemperaturVerdauungWachstum oder Fruchtbarkeit.Hormone werden an vielen Orten im Körper gebildet: inden Zellender Schilddrüseden Nebennierenden Hodenim Magenim FettgewebeDer Hormonspiegel ist durch sehr viele Faktoren beeinflussbar. Wie zum Beispiel durch Nahrung, Sexualität, Umwelt und Stress, Krankheit und Medikamente.Unser Hormonhaushalt ist sehr empfindlich und reagiert schon, wenn seine Zusammensetzung nicht mehr stimmt. Denn gibt es zu viel oder zu wenig von einem Hormon, kann sich das negativ auf die Gesundheit auswirken:Schäden an den Zielorganenbösartige Tumore in anderen Geweben. Zum Beispiel Lungenkrebs oder Brustkrebs.psychische Krankheitenweitere Krankheiten wie Diabetes und AlzheimerUnfruchtbarkeitFehlgeburtenDie Sexualfunktion von Männern und Frauen wird durch die entsprechenden Hormone ausgelöst und gesteuert. Denn sie beeinflussen die sexuelle Lust, die Fruchtbarkeit und die sexuellen Organe. Folglich hat jede Abweichung auch Konsequenzen für den Körper.Die männlichen und weiblichen Sexualhormone verleihen dem jeweiligen Körper ihre Merkmale. Die wichtigsten Hormone sind Östrogen bei Frauen und Testosteron bei Männern. Deshalb kann ein Mangel oder Überschuss dieser im Körper zu ernsten Veränderungen führen.Aber besonders beim Mann führt ein Überschuss an weiblichem Hormon zu seiner Verweiblichung. Dieser Überschuss kann durch Schadstoffe von außen oder auch von innen her kommen. Außerdem kann er Partnerwahl und sexuelle Orientierung beeinflussen.Diese Schadstoffe gelangen durch die Atemluft, über die Haut, über Medikamente in unseren Körper.Willst du mehr wissen über die Verweiblichung der Männer?Das komplette Buch "Mann hat fertig: Aus Männern werden Frauen" von Tabou B.B. Braun gibt’s…… hier bei indayi.de … bei Amazon Sowie in allen online Shops, tolino Shops, bei Libri, KNV und in allen Buchhandlungen erhältlich.Folge uns auch auf Instagram und Facebook!Warnung:Das Lesen der Bücher von Tabou B.B. Braun kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.