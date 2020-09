Was kann Krebs auslösen?/Videobeitrag

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Was wäre, wenn die Faktoren, die die Zellen schädigen und Krebs auslösen oder zumindest begünstigen, die echte Krankheit wären und nicht das Krankheitsbild Krebs selbst? Würde man dann den Krebs nicht anders bekämpfen und eher auf Vorbeugung und nicht erst auf Medikamente setzen?Krebs heilen bedeutet: Verhindern, dass Krebs entsteht, bzw. verhindern, dass es im Körper überhaupt dazu kommt, dass er uns solche Krebszeichen sendet. Das ist zum Beispiel möglich durch eine gesunde Ernährung, einen gesunden Lebensstil, eine gesunde, positive, geistige und seelische sowie spirituelle Einstellung, dem Vermeiden von Chemikalien und einer innigen Selbstliebe.In nur zwei Wochen Ernährungsumstellung, von der westlichen Ernährung auf die afrikanische Ernährung, zeigten in einer wissenschaftlichen Studie die amerikanischen Probanden erste Zeichen einer Risikoverminderung an Darmkrebs zu erkranken.Wie ist das möglich in nur zwei Wochen?Bei dieser Studie, wie auch bei zahlreichen davor und danach, zeigt sich, dass Lebensmittel eine wichtige Rolle bei der Entstehung oder Bekämpfung von Krebs spielen.Dass die afrikanischen Lebensmittel zum Teil Wunder bewirken können, weiß sie genau. Alle diese afrikanischen Lebensmittel sind haben Forscher tiefgreifend analysiert und und ihre Heilkraft ist bekannt und dokumentiert. Aber es wird erst darüber gesprochen und das Wissen verbreitet, wenn man daraus ein patentiertes Medikament erstellt hat. Erst, wenn man Geld damit machen kann, macht die Industrie auf einmal auf die Heilkraft der Substanzen aufmerksam. Beispiele sind die Yamswurzel oder der Ingwer und ihre Wirkung gegen Krebs. Erst als man Kapseln und Tees daraus gemacht hat, erkannte man auf einmal die Wirkung dieser Pflanzen auch antikanzerogen. Und das obwohl viele Naturmediziner in Kamerun und in vielen anderen Ländern die Heilstoffe dieser Wurzeln seit jeher benutzen.Als ich vor 20 Jahren mit Menschen in Deutschland über die Heilkraft des Ingwers sprach, wurde ich belächelt. Aber heute sind Ingwerprodukte ein großes Geschäft und auf einmal spricht jeder davon. Genauso verhält es sich mit vielen anderen Lebensmitteln, die uns helfen und viele Krankheiten heilen können, der breiten Masse aber unbekannt sind.Deswegen habe ich mich entschieden, ein Buch über diese hässliche Krankheit Krebs zu schreiben, in dem ich die Menschen an diesen Erkenntnissen und Geheimnissen, die sich die Pharmaindustrie angeeignet hat und die zum Teil aus Afrika kommen, teilhaben lasse. Es ist kein Zufall, dass es Kontinente wie Afrika gibt, wo in bestimmten Gegenden Krebserkrankungen quasi unbekannt sind. Dies hat mit der Ernährung zu tun, wie die Studie im folgenden Kapitel zeigt.